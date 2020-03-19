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11 آلية لتنظيم اختبارات الجامعات خلال تعليق الدراسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أقرت وزارة التعليم 11 وسيلة لتنفيذ التقويم النهائي حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة مع تغيير نظام التقديرات إلى «ناجح، راسب»، وذلك لتنظيم الاختبارات وقت تعليق الدراسة، مع استمرار العملية التعليمية عن طريق التعليم عن بعد «متزامنا أو غير متزامن»؛ على أن يتم تقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات حتى نهاية الفصل الدراسي، والاستفادة من أسلوبي التقويمات المستمرة عبر التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد كبديل للاختبارات الدورية، وكذا استخدام بدائل عن الاختبارات الدورية خلال الفصل الدراسي كالأبحاث وكتابة التقارير والواجبات.

ووجه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي جميع الجامعات الحكومية والأهلية لاعتماد آلية الاختبارات والتقويم لطلبة الجامعات خلال فترة تعليق الدراسة، ضمن دليل إرشادي يحتوي على ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي لطلبة وطالبات الجامعات.

وبحسب التوجيه فإن القرار سمح للجامعات بإمكانية تأجيل بعض الاختبارات النهائية المصيرية (Stakes Tests-High) حسب الحاجة، وحتى انتهاء حالة تعليق الدراسة، وعند ذلك يعلن عن الاختبارات النهائية وفقا للطرق التقليدية المعتادة؛ على أن تكلف الأقسام العلمية في الكليات بحصر المقررات التي تتطلب ضرورة عقد اختبارات نهائية، وإجراء اختبار هذه المقررات فور استئناف الدراسة لاحقا.

الآليات

01 تقييم الطالب أثناء سير عملية التعليم عن بعد

02 الاختبارات الالكترونية النهائية عبر بلاك بورد

03 الاختبارات الالكترونية النهائية عبر بلاك بورد للجزء المعرفي، وتأجيل الجزء المهاري والسلوكي إلى ما بعد استئناف الدراسة، مع رصد تقدير غير مكتمل

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04 الاختبارات القصيرة المتعددة ومتنوعة الخيارات MCQ

05 اختبار الكتاب المفتوح open Book

06 الاختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم الالكترونية

07 العروض التقدمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية

08 التكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة

09 منتديات النقاش Discussion Borad

10 ملف الإنجاز الالكتروني E- portfolio

11 المشاريع العلمية والبحثية