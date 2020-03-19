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التحذير من معقم يسبب مخاطر صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج جل معقم لليدين يحمل اسم «First, Hand Sanitizing Gel» من إنتاج مصنع راية البيان للمعقمات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول). وأوضحت أنها حللت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وثبت احتواء منتج « First, Hand Sanitizing Gel على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.



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