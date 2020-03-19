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7500 متدرب عن بعد في برامج مكافحة العدوى بالهلال الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي تقنية التعليم عن بعد لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة أخيرا لمنع انتشار فيروس covid 19.

ونظمت الهيئة عددا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب من بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من 3000 متدرب من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة وعدد من القطاعات الأخرى.

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وأوضح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد السويح، أن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، مشيرا إلى أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملون في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين حول برنامج مكافحة العدوى «Infection Control، وفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، بالإضافة إلى عدد الممارسين الصحيين الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.

وأكد الدكتور السويح أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لموظفيها الإداريين والميدانين من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

دورات ومحاضرات توعوية عن بعد: