شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
أصدرت المنظمة العربية للسياحة تقريرا بحثيا حول خسائر قطاع السياحة عربيا وعالميا جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق فريق إدارة الأزمات بالمنظمة، محددا أربعة حلول لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار السلبية وتعافي القطاع السياحي من آثار كورونا.
الحلول
- تخفيض رسوم الخدمات والضرائب لتخفيف العبء على المستثمرين
- إعطاء القطاع السياحي الامتيازات كافة التي يحصل عليها القطاع الصناعي، كونه محركا للصناعات الأخرى كافة بشكل مباشر أو غير مباشر
- تقديم منح للشركات الصغيرة والمتوسطة
- تقديم تسهيلات مالية
تأثير فيروس كورونا
بنهاية 2020 كان من المتوقع وصول حجم الاستثمارات إلى 323 مليار دولار
وصلت الخسائر حتى الآن إلى نحو 97 مليار دولار
عربيا
15.3 مليار دولار حجم خسائر السياحة العربية
8 مليارات ستفقدها شركات الطيران العربية من إيراداتها
30 %تدني حجم الاستثمارات
عالميا
50 مليون موظف يعملون في القطاع السياحي معرضون للإيقاف
90 مليار دولار خسائر السياحة العالمية
80 % معدل انخفاض الحجوزات السياحية
كانت هذه تفاصيل خبر 4 حلول لتعافي السياحة من آثار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.