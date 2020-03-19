شكرا لقرائتكم خبر

4 حلول لتعافي السياحة من آثار كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أصدرت المنظمة العربية للسياحة تقريرا بحثيا حول خسائر قطاع السياحة عربيا وعالميا جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق فريق إدارة الأزمات بالمنظمة، محددا أربعة حلول لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الآثار السلبية وتعافي القطاع السياحي من آثار كورونا.

الحلول

تخفيض رسوم الخدمات والضرائب لتخفيف العبء على المستثمرين

إعطاء القطاع السياحي الامتيازات كافة التي يحصل عليها القطاع الصناعي، كونه محركا للصناعات الأخرى كافة بشكل مباشر أو غير مباشر

تقديم منح للشركات الصغيرة والمتوسطة

تقديم تسهيلات مالية

تأثير فيروس كورونا

بنهاية 2020 كان من المتوقع وصول حجم الاستثمارات إلى 323 مليار دولار

وصلت الخسائر حتى الآن إلى نحو 97 مليار دولار

عربيا

Advertisements

15.3 مليار دولار حجم خسائر السياحة العربية

8 مليارات ستفقدها شركات الطيران العربية من إيراداتها

30 %تدني حجم الاستثمارات

عالميا

50 مليون موظف يعملون في القطاع السياحي معرضون للإيقاف

90 مليار دولار خسائر السياحة العالمية

80 % معدل انخفاض الحجوزات السياحية