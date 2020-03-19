شكرا لقرائتكم خبر

هل يتحول الإفراط في المعقمات إلى هوس؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ريان مقلان - مكة المكرمة

تزامنا مع انتشار فيروس كورونا وظهور الكثير من المعلومات عن استخدام المعقمات وأضرارها على الإنسان أوضح استشاري أمراض معدية أن استخدام المعقمات يوصى به دون إفراط، ولوقت الحاجة فقط، وعند توفر الماء والصابون فهما الأفضل لمدة 20 ثانية غسيل، مبينا أن الإفراط في استخدام المعقمات هو نوع من الهوس، ويؤثر سلبيا على من لديهم حساسية.

وقال استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى الدكتور محمد الغامدي لـ«مكة» إن ما يشاع حول استخدام الغرغرة للمصابين بالفيروس لأنه يستقر في الحنجرة، كلام غير صحيح، وليس له أساس علمي، فعلى المصابين التوجه لأقرب مستشفى لأخذ العلاج الصحيح وحمايتهم ومخالطيهم من انتشار العدوى.

وأضاف أن العلماء سيتمكنون من صنع لقاح خلال أشهر من الآن، مبينا أن الفيروسات بشكل عام لا تعيش في الأجواء الحارة، وتوقع انحسار الوباء بحلول الصيف بشرط الاستمرار في سبل الوقاية، مشيرا إلى أن عدم وجود علاج معين يقضي بالكامل على فيروس كورونا لا يعني أنه لايوجد علاج للمرض، وإلى الآن هناك كثير من البحوث وصلت إلى أدوية فعالة وتعالج المرض بنسبة كبيرة وتضعف إلى حد كبير من خطورة الفيروس، كما أن نسب الوفيات قليلة جدا، والعلاج الأساسي هو رفع المناعة، كما أن جميع ما يساعد في رفع المناعة يسهم في القضاء على الفيروس.