السعودية | مساجد السعودية ترفع أذاناً واحداً في صلاة الجمعة

شكرا لقرائتكم مساجد السعودية ترفع أذاناً واحداً في صلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، مؤذني الجوامع والمساجد في مناطق المملكة كافة بالنداء للصلاة يوم الجمعة، بأذان واحد بعد دخول الوقت.

ويأتي هذا التوجيه بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل حرصاً على سلامة الناس من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.