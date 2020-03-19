محمد بن مسعود - الدمام - 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 08:58 PM يتناول النواحي الصحية والاقتصادية للأزمة مؤتمر صحفي لوزيري "الصحة" و"المالية" للحديث عن تحديات "كورونا".. غداً مؤتمر صحفي لوزيري "الصحة" و"المالية" للحديث عن تحديات "كورونا".. غداً يعقد يوم غد الجمعة وزيرا الصحة، والمالية، والاقتصاد والتخطيط المكلف، مؤتمراً صحفياً للحديث حول التحديات الصحية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد. الكلمات المفتاحية ، مؤتمر صحفي لوزيري "الصحة" و"المالية" للحديث عن تحديات "كورونا".. غداً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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