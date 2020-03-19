، إسمنت حائل تخفض العمل٥٠٪؜ حتى نهاية مارس وتؤكد التزامها بطلبات العملاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - قررت اعتماد نظام العمل عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قررت إسمنت حائل، اليوم الخميس، اعتماد نظام ‫العمل عن بُعد حتى 50% من منسوبيها إلى نهاية شهر مارس 2020م، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أكدت الشركة عبر حسابها بتويتر، التزامها تجاه العملاء، علماً بأنه لن يكون هناك أي تأثير على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه العملاء وتوفير جميع الطلبات باستمرار ساعات العمل بالمصنع وتطبيق الاحترازات.

وكان عامر العامر مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة، قد التقى الدكتور حمود الشمري مدير صحة حائل للتعرف على الإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى والتعاون في الوقاية من كورونا بهدف حماية منشآت إسمنت حائل وسلامة منسوبيها.فيروس كورونا الجديد