، الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة

قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

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