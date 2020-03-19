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قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).
والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-19
قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).
والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:53 PM
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:12 PM
أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة
قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).
والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".
، الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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