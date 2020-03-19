، الإمارات تسجل 27 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة

أعلنت الإمارات رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة.

وقد تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 140 حالة حتى الآن، سجلت فقط حالتان حرجة.

وذكرت المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن خمس حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد قد شفيت وتعافت بشكل تام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأضافت: الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت 3 حالات من الإمارات، وحالة من كل من سوريا وسيريلانكا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31 حالة في الدولة.

فيروس كورونا الجديد