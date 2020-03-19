شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح مدى صحة الكشف الذاتي عن الوباء المنتشر من خلال النفس العميق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر على سؤال أحد متابعيه عن طريقة الكشف الذاتي عن كورونا.

وقال المتابع خلال سؤاله: " هل هناك اختبار ذاتي لفيروس كورونا عن طريق غلق الأنف وأخذ نفس عميق لمدة عشر ثواني كل صباح فإذا لم تسعل أو تنكتم فأنت سليم؟ " .

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر " : " أنه غير صحيح " ، ويأتي ذلك في ظل انتشار الفيروس القاتل في معظم البلدان.