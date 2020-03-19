شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يكشف عن «مطر السماك» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏خلال هذه الأيام يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف. قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن ‏خلال هذه الأيام يسمى المطر الهاطل بمطر الصيف. وذكر أن الأهالي رحمهم الله بالبادية كانوا يسمونه مطر السماك، ويقول أهالينا «يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية».

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