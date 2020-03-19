شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الشورى يُعلق جلساته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى قرّر إرجاء جلساته الثلاث العادية التي كانت ستُقام الأسبوع المقبل. كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى قرّر إرجاء جلساته الثلاث العادية التي كانت ستُقام الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر، أن المجلس أبلغ أعضاءه بقرار تعليق الجلسات، دون تحديد موعدة عودة الانعقاد. يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الوباء العالمي.

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