شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " الصحة " للملتزمين بالحجر المنزلي: " شكراً وخلكم بالبيت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعثت وزارة الصحة، رسالة شكر للمواطنين والمقيمين الملتزمين بالإرشادات الصحية والتوعوية التي تقدمها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا؛ ومنها الدعوة للبقاء في المنازل.

وتأتي ذلك عبر فكرة إبداعية تمثلت في نشر الشكر في اللوحات الإعلانية بالطرقات العامة في بعض المدن، تضمنت رسالة قالت فيها: " شكراً لكل شخص لم يشاهد هذا الإعلان.. خلك بالبيت " .

وكانت وزارة الصحة دعت الجميع للبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة؛ كون الخروج يعرض الشخص للعدوى وقد يجعله ناقلًا للفيروس.

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وشددت الوزارة: " تجنبوا المصافحة والابتعاد عن التجمعات والمداومة على غسل اليدين " ، مؤكدة على أهمية العزل المنزلي لمن يعانون من أعراض الأنفلونزا أو القادمين من خارج المملكة.