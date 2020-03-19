شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن سعود يعفي المستأجرين لمدة ٦ أشهر قابلة للتمديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن رجل الأعمال الأمير خالد بن محمد آل سعود، إعفاء كافة مستأجري الوحدات والمنشآت العقارية التابعة لمجموعتنا لمدة ٦ شهور قابلة للتمديد. أعلن رجل الأعمال الأمير خالد بن محمد آل سعود، إعفاء كافة مستأجري الوحدات والمنشآت العقارية التابعة لمجموعتنا لمدة ٦ شهور قابلة للتمديد. وأضاف خلال تغريدة عبر موقع «تويتر»: «‎‏اتساقا مع توجهات القيادة الرشيدة، وردا لجميل الوطن الذي ساندنا كرجال الأعمال، قررنا منح العاملين في مجموعتنا إجازة شهرين مدفوعة الأجر تماشياً مع توجه ‎الزم بيتك وبيتي راحتي».

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