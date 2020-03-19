شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة علاج "كورونا" بالطب البديل والتكميلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للطب البديلي والتكميلي من الانسياق خلف مدعي علاج فيروس كورونا بالطب البديل والتكميلي، مؤكدًا على ضرورة أخذ المعلومات الرسمية حول الفيروس من المصادر الرسمية.

وقال المركز : حرصًا على صحتكم وسلامتكم، يحذر المركز من الانسياق خلف مدعي علاج فايروس كورونا بالطب البديل والتكميلي.