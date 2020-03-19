حقيقة علاج "كورونا" بالطب البديل والتكميلي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للطب البديلي والتكميلي من الانسياق خلف مدعي علاج فيروس كورونا بالطب البديل والتكميلي، مؤكدًا على ضرورة أخذ المعلومات الرسمية حول الفيروس من المصادر الرسمية.
وقال المركز : حرصًا على صحتكم وسلامتكم، يحذر المركز من الانسياق خلف مدعي علاج فايروس كورونا بالطب البديل والتكميلي.
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