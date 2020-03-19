شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. يوسف العماري لنسيم حبتور: "والديك بس يبون يتأكدون إنك عايش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وجّه يوسف العماري أحد مختطفي الدمام، رسالة إلى نسيم حبتور يؤكد فيها أن شعور التواجد مع الأب والأم الحقيقيين لا مثيل له.

وقال "العماري" في مقطع فيديو له: " أمك يا نسيم وأبوك وأختك ما يبغوا منك شي، بس يبون يتأكدون أنك أنت عايش، ما جولنا إن الناس الحاضنين لك الآن ما هي ناس زينة".

وأضاف: " ما في شي يضاهي شعور إنك تكون بين أحضان أمك وأبوك، هذا الشعور ما يكون مع الناس اللي محتضنينك، شعور إن أمك الحقيقية تكون يمينك وأبوك يسارك وإخوانك واقفين وأقاربك هذا شي لا مثيل له" .

وكانت عائلة "نسيم حبتور " قد أعلنت عن مكافأة لمختطفي الطفل قيمتها مليون ريال في حال أعلنوا عن مكانه ودلوا عليه ، أو أي شخص يُبلغ عنه ، بالإضافة إلى التنازل عن الحق الخاص في القضيةوالدفاع عنهم في الحق العام ، على أن تستمر تلك الفرصة 7 أيام وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .