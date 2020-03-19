شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني يعلن استمرار استقبال البضائع عبر الشحن الجوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.