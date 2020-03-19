شكرا لمتابعة خبر عن " مرور المدينة " يمنع دخول السيارات للمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت إدارة مرور المدينة المنورة عن منع دخول السيارات للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، اعتبارا من مغرب اليوم الخميس بشكل مؤقت.

وأضافت إدارة مرور المدينة في بيان لها: " أنه نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة واستنادا للخطوات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة المعنية تقرر منع دخول السيارات للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، اعتبارا من مغرب اليوم الخميس بشكل مؤقت " .

ويأتي ذلك لتمكين سيارات الخدمات والتموين من الدخول والخروج وفق آلية محددة ونتطلع الى استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في التقيد بذلك، مما سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة.