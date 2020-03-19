شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط أكثر من 140 ألف كمّام في السوق السوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مداهمة فرق وزارتي التجارة والعمل لعمالة مصرية تبيع كمامات ضمن السوق السوداء.

وأوضح الفيديو، قيام الفرق بالتعاون مع الأمن بضبط أكثر من 140 ألف كمّام بخلاف ما يوجد في المستودعات، وذلك بعد عمل كمين محكم لهم.

وأكد الناشط فيصل العبد الكريم، أن العمالة تقوم ببيع الكمامات والمعقمات في السوق السوداء، باستخدام موقع شهير يديره سعوديون.