شكرا لمتابعة خبر عن مركبة تابعة لـ"طرق بيشة" في مدخل "الثنية" للإرشاد على الطرق البديلة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أوضح مقطع فيديو، وجود مركبة تابعة لإدارة الطرق في بيشة على مدخل مركز الثنية. أوضح مقطع فيديو، وجود مركبة تابعة لإدارة الطرق في بيشة على مدخل مركز الثنية. وأوضح الفيديو، وظيفة المركبة في إرشاد قائدي الشاحنات على الطرق البديلة، بسبب إغلاق عدد من الطرق الرئيسية لعمل الصيانة.

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