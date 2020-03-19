شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة على منطقة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، ومازالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار - بمشيئة الله -. هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، ومازالت الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار - بمشيئة الله -. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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