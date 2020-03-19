«الطيران المدني» تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، إلزام كل الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية، والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (19- COVID).

واتخذت كل الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لكل مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كل شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة؛ بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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