1000 جولة رقابية على أسواق «الشمالية» للحد من انتشار «كورونا»

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 1000 جولة رقابية على الأسواق التجارية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى 202 موقع تم فيها التعقيم والتطهير؛ شملت المنتزهات والحدائق العامة والاسواق ونحوها .

وأضحت أمانة الحدود الشمالية أن عدد آليات النظافة لدى الأمانة والبلديات التابعة لها بلغت 315 آلية، وعدد آليات الاصحاح البيئي 75 آلية، فيما بلغ عمال النظافة العامة 1124 عاملًا.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلًا للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

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