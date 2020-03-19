بتوجيه من أمير نجران.. توزيع معقمات «كورونا» بالمجان ونقاط محورية للتنفيذ بالمنطقة

وجّه أمير منطقة نجران، بتوزيع المعقمات من فيروس «كورونا المستجد» مجانًا، مؤكدًا وجود نقاط محورية تباشر التنفيذ بداية من بعد غدٍ السبت.

وفي بيان لأمانة المنطقة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بنصب نقاط محورية داخل مدينة نجران والمحافظات لتوزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين مجانًا، مشددًا على تكثيف التوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت الأمانة، إلى أن التوجيه أكد أن تتولى أمانة المنطقة والبلديات نصب هذه النقاط وتنفيذه بعد غدٍ السبت، بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة.

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