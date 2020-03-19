للتوعية بأهمية الالتزام.. عبدالرحمن بن مساعد يروي تجربة ابنته مع العزل المنزلي

سرد الأمير عبدالرحمن بن مساعد,تجربة ابنته مع العزل المنزلي لمدة أسبوعين,بعد عودتها من السفر,مؤكدًا أنه كان مشتاقًا لها؛ لكن الوقاية والالتزام في صالح الجميع.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»,كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: تجربة شخصية مع كورونا.. ابنتي الجوهرة كانت عائدة من سفر وعزلت نفسها لأسبوعين,وأجرت الفصح وظهرت نتيجة فحصها سلبية.. واشتقت لها,ولكن الوقاية والالتزام هما في صالح الجميع؛ في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها.

ومنذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا,والمملكة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهته,ومن ضمنها تشديد وزارة الصحة الدائم على أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين,بالبقاء في المنزل,والابتعاد عن التجمعات.