اعتماد التقويم المستمر لما تبقى من الفصل الثاني بجامعة بيشة

أعلنت جامعة بيشة، اليوم الخميس، الاعتماد على أسلوب التقويم المستمر لما تبقى من الأعمال الفصلية والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، عبر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد باستخدام طرق تقويم بديلة حسب طبيعة الدراسة بالكليات ونظام التقديرات المعتمد.

وجاء هذا القرار بناءً على تعليمات وزارة التعليم بشأن ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة، وحرصًا من الجامعة على إيجاد الحلول المناسبة والتي تضمن عدالة التقويم والتيسير على الطلاب والطالبات.

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