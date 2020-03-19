شاهد.. 8 خطوات للتواصل مع إمارات المناطق ووزارة الداخلية عبر «أبشر»

أوضحت منصة «أبشر»، اليوم الخميس، خطوات استخدام خدمة الرسائل والطلبات للتواصل مع امارات المناطق وقطاعات وزارة الداخلية إلكترونيًّا.
وعبر حسابها الرسمي بثت المنصة «فيديو جراف» بالخطوات المتبعة للحصول على الخدمات إلكترونيًّا، لافتة إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على منصة «أبشر»، واختيار «أفراد»، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المطلوب ثم النقر على زر تسجيل الدخول.
بعد ذلك يتم اختيار «خدمات» من خلال تبويب خدماتي، ثم اختيار «الخدمة العامة»، يليها اختيار الرسائل والطلبات، ثم اختيار القطاع، وفي الخطوة التالية يتم اختيار الإمارة حسب المنطقة، وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على إرسال.
وفي الخطوة الثامنة والأخيرة، يتم التأكد من ظهور رسالة تم إرسال الطلب بنجاح.
ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».
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