أمين جازان يُشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع

شدَّد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، على تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولًا بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية والاحترازات الوقائية .

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية- اليوم- على عددٍ من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام بمدينة جيزان؛ حيث قام أمين منطقة جازان بجولة ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الرقابية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتقوم بتطبيقها الأمانة والبلديات المرتبطة، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتقديم غذاء آمن حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وشملت الجولة، مجمعات السوبر ماركت، وسوق الخضار والفواكه، وسوق الأسماك بمدينة جيزان؛ للتأكد من الالتزام بأعمال تعقيم الأسطح المعدنية والعربات، ووجود آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات اليدوية عند مداخل الأسواق، وعدم السماح نهائيًا بالازدحام داخلها.

وأشار ابن سعيدان، إلى أن الجولة جاءت بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وبتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية، ومحلات الصحة العامة، تعزيزًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.