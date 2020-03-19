مجموعة الأعمال السعودية تعلن مبادرتها لحماية مليارات البشر المتضررين من «كورونا»

أعلنت مجموعة الأعمال السعودية، اليوم الخميس، مبادرتها لمعالجة الآثار المترتبة على انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة على تركيز الجهود لإنشــــاء مجموعة دولية يناط بها مراجعة العديد من القضــــايا المتعلقة بقدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم والمليارات من الناس، الذين توظفهم وتخدمهم هذه الشركات.

وفي بيان لها، قال يوسف البنيان رئيس المجموعة: إن تفشـــي فيروس كورونا المســـتجد (19-COVID) يترك تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات بشـــكل عام، ومجتمع الأعمال بشكل خاص.. ونحن في مجموعة الأعمال السعودية المنبثقة عن مجموعة العشرين، نواصل مراقبة الوضـــع والاســـتجابة لتبعات هذه الأزمة وفقًا لما يســـتجد من أحداث، ونتخذ الخطوات اللازمة لمشـــاركة الشركات العالمية (المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات) الطريق الأمثل لإدارة الأزمة الحالية، من أجل تمكين مؤســـســـاتنا التجارية والأســـواق العالمية، التي ترتبط مع بعضـــها البعض؛ للعمل بأكبر قدر من الكفاءة.

وأضاف البنيان: على قادة العالم- إذا ما أرادوا مواجهة هذه الأزمة- ضمان توزيع السلع والخدمات الحيوية، ولا سيما منتجات الرعاية الطبية والصـــحية للخطوط الأمامية ومســـتلزماتها، والإمدادات الثانوية الحيوية؛ بما في ذلك الأطعمة الطازجة، ومنتجات تنقية المياه وخدماتها، وذلك من خلال وقف جميع القيود على حركة التجارة الدولية.

وتابع البنيان: إن التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد العالمي غير مبشرة، لاسيما بعد صدور توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانخفاض في تقديرات النمو الأساسية من 2.9% إلى 2.4% في عام 2020م، مع احتمال بأن يكون النمو سلبيًا في الربع الأول من هذا العام، نتيجة تفشــي المرض.

وأشار النبيان، إلى أن العالم يبحث في الوقت الراهن عن حلول للتحديات الصــحية والاقتصــادية، متطلعًا في ذلك إلى جهود العديد من الجهات المعنية، التي من بينها مؤســســات الرعاية الصــحية العالمية، والحكومات، والشــركات.

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وأردف البنيان: بوصــفنا ممثلين عن قطاع الأعمال في مجموعة العشــرين، نؤمن بأنه يمكننا المساعدة في هذا المجال، وأن مثل هذه الأوقات تحتاج تضافر جهود الحكومات وقطاع الأعمال لمعالجة الأزمة، ولهذه الأسباب، نعلن إطلاق مبادرة ترعاها مجموعة الأعمال السعودية، لمعالجة القضية الحالية المطروحة، والأزمات المســـتقبلية التي لا تقل أهمية عنها، وربما تكون تأثيراتها مماثلة أو أكثر حدة على الأعمال والأســـواق.

وقال البنيان: بناء عليه، ســـنركز الجهود على إنشــــاء مجموعة دولية يناط بها مراجعة العديد من القضــــايا المتعلقة بقدرة الشركات وكفاءتها في جميع أنحاء العالم والمليارات من الناس، الذين توظفهم وتخدمهم هذه الشركات. وقد عملنا على تنســيق المبادرة وتعميمها عبر جميع فرق العمل بمجموعة أعمال العشــرين، فضــلًا عن مجلس سـيدات الأعمال؛ لضـمان تحديد الأولويات المتعلقة بالجائحة الحالية، والأزمات المسـتقبلية التي يمكن أن تسـبب اضطرابًا قد يؤثر على استمرارية الأعمال. وبناء على نتائج مشاوراتنا، سنخرج بمجموعة من التوصيات لتقديمها إلى مجموعة العشرين لمراجعتها وإدراجها في بيانها الرسمي.

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