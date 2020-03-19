مجلس الشورى يعلق جلساته ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

علمت «عاجل» أن مجلس الشورى، وتماشيًّا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد قرر تأجيل جلساته الثلاث العادية التي كان مقررًا لها أن تعقد الأسبوع المقبل (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء).

وأبلغت مصادر «عاجل» أن مجلس الشورى خاطب أعضاءه مبلغًا إياهم بقرار تعليق الجلسات دون أن يحدد موعدًا لعودة انعقادها.

ويأتي تعليق جلسات مجلس الشورى تماشيًّا مع الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا بداية من تعليق السفر وتوقف مؤقت للحج والعمرة وتعليق للدراسة ومنح الموظفين إجازة لمدة 16 يومًا ومنع التجمعات وإغلاق المجمعات التجارية، وتعليق الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى حملة توعوية كبيرة في مختلف وسائل الإعلام التواصل لمواجهة انتشار الفيروس.

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