بالصور.. أمين الجوف ينفذ جولات رقابية على المنشآت ويشدد على تطبيق النظام على الخالفين

نفَّذ المهندس عاطف الشرعان، أمين منطقة الجوف، جولات رقابية مع المراقبين الصحيين على بعض المنشآت التجارية؛ للتأكد من نظافتها وتوافر أدوات التعقيم، ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس ‫كورونا، مشددًا على تطبيق النظام وعدم التهاون مع أي مخالف، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين.

وأكَّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، أن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، تقوم بمتابعة الأسواق والمحلات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية، موجهًا شكره وتقديره لجميع المراقبين والعاملين بالأمانة والبلديات التابعة؛ لما يقومون به من جهود وتفانٍ في أداء واجبهم، متمنيًا من أهالي المنطقة الالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي ملاحظة عبر مركز الطوارئ 940، الذي يعمل على مدار الساعة.

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