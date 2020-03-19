بالصور.. إغلاق 45 محلًا في الرياض لمخالفة إجراءات منع انتشار «كورونا»

أغلقت أمانة منطقة الرياض، 45 محلًا لعدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: تم إغلاق 45 محلًا لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت الأمانة، اعتماد الحد الأعلى من الغرامات بحق المتورطين، وإحالة الملاك إلى جهات الاختصاص. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. أبناء الشرقية يطلقون مبادرة «بالتوعية نقدر» بشأن الوقاية من فيروس كورونا بالفيديو.. الشباب يوجه بتعقيم مرافق النادي لمواجهة فيروس كورونا

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