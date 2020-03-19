أمير الجوف يشيد بمبادرات مواطنين ورجال أعمال بالمنطقة لمواجهة «كورونا»

أشاد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالمبادرات التي أطلقها المواطنون من أبناء منطقة الجوف والمحافظات والمراكز التابعة، الذين بادروا بالتواصل مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية لعرض عددٍ من عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.

كما نوه أمير المنطقة بمبادرات عددٍ من رجال وسيدات الأعمال، وإعفائهم للمستأجرين من الإيجار الشهري لمحلاتهم، طوال مدة الإغلاق الخاصة بالإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكَّد أن ذلك ليس بمستغرب على أبناء وطننا العزيز، الذين يؤكدون للعالم دومًا تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء ودعمًا لجهود القيادة في كل المجالات والقرارات التي تتخذها، واستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.

ودعا أمير المنطقة الله، أن يحمي بلادنا من كل مكروه؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يدفع البلاء عن الجميع.

Advertisements

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. «متحدث الصحة» يجدد التأكيد على 5 نصائح

وزير الصحة يوجه 4 نصائح وقائية بشأن فيروس «كورونا»

شرب الماء وحبس التنفس.. أخبار كاذبة عن فيروس كورونا