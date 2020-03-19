جامعة بيشة تعتمد التقويم المستمر

اعتمدت جامعة بيشة التقويم المستمر لما تبقى من الأعمال الفصلية والاختبارات النهائية للفصل الجامعي الحالي، وذلك عبر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، من خلال استخدام طرق تقويم بديلة حسب طبيعة الدراسة بالكليات ونظام التقديرات المعتمد. وجاء القرار وفق الترتيبات الاسترشادية التي وزعتها وزارة التعليم على الجامعات بشأن ترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتتضمن وسائل وطرق التقويم البديلة الاختبارات الإلكترونية القصيرة والواجبات ومنتديات النقاش والعروض التقديمية، والاختبارات الشفوية، والاختبار بالمنزل والمشاريع العلمية والبحثية، وملف الإنجاز واختبار الكتاب المفتوح، حيث تتم عن طريق نظام «البلاك بورد».



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