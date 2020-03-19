اقتصادي / هيئة الطيران المدني تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي وفق اشتراطات السلامة الصحية المتبعة في المملكة



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).

وقد اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

هذا ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات

// انتهى //

19:39ت م

0160



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).وقد اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.هذا ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الارشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.// انتهى //19:39ت م0160

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