السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية : الاكتفاء يوم الجمعة بأذان واحد في جوامع المملكة ومساجدها



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مؤذني الجوامع والمساجد في مناطق المملكة كافة بالنداء للصلاة يوم الجمعة بأذان واحد بعد دخول الوقت .

ويأتي هذا التوجيه بناء على قرار هيئة كبار العلماء، بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل؛ حرصاً على سلامة الناس من فايروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشاره.

// انتهى //

19:35ت م

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