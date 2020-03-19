السعودية اليوم / أمانة منطقة الباحة أكثر من 1900 جولة رقابية للوقائية من فيروس كورونا



الباحة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

تكثف أمانة منطقة الباحة إجراءاتها الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وفق خطة عمل مشددة تضمن تطبيق التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الأمانة وكافة بلديات المنطقة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمتابعة دائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، مشيراً إلى أن الأمانة قامت بـ 1942 جولة رقابية, وخصصت 647 آلية نظافة, بالإضافة إلى 2632 عاملا للنظافة الميدانية, و963 جولة إصحاح بيئي, كما تم إغلاق كافة المولات والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، إضافة إلى إيقاف الأعمال في مزادات أسواق المواشي والسيارات وإيقاف تقديم الأطعمة في المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية وإغلاق كافة الأسواق الشعبية ومناطق الألعاب في المجمعات التجارية وخارجها.

// انتهى //

19:34ت م

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