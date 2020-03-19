

الأمم المتحدة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل، عن ارتياحه إزاء القرارات التي وصفها "بالحكيمة والشجاعة" المتخذة للتقليل من حدّة انتشار جائحة فيروس كورونا في الدولة التي تعاني ضعفا في أنظمتها الصحية.

وأبان الدكتور إسماعيل في تصريح له أن تلك الإجراءات "القوية" كانت نتائجها انخفاض عدد الحالات في العراق مقارنة مع دول المنطقة، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد - 19 حتى أمس الأربعاء، 164 حالة توفي منهم 11 شخصا فيما تماثلت 43 حالة للشفاء.

وأكد الدكتور إسماعيل أنه لو لم تُغلق الحدود مع إيران والمساجد والتجمعات الدينية منذ البداية لكنا أمام كارثة كبيرة، مشيراً إلى إمكانية قهر المرض إذا اتُخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأفاد أنه في العراق لسنا مستعدين لاستقبال الكثير من الإصابات ولذلك اتخذنا إجراءات "قوية" للحد من دخول الفيروس للعراق، حيث أن طول الحدود الإيرانية مع العراق يبلغ 1400 كيلومتر، وهناك مسافرون ذهابا وإيابا باستمرار بين الدولتين وكان قرارنا حكيمًا من أجل وقف انتشار المرض، وتعرّضنا لضغوط كثيرة، وهذا هو سبب انخفاض الأعداد في العراق.

وأشار إلى أن بعثة منظمة الصحة العالمية الفنية التي زارت العراق أثنت على القرارات التي اتخذناها، عادين أن ما نحن فيه هو "معجزة طبية" لا تتحقق سوى باتخاذ القرارات الشجاعة.

وتمنى أن يعبر العراق هذا النفق بسلام وأن تنتهي الكارثة بأقل الخسائر، داعياً العراقيين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

// انتهى //

19:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: رغم الضغوط اتخذنا قرارات شجاعة لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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