السعودية اليوم / "كلنا عطاء" مبادرة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الطلاب والطالبات



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الخميس مبادرة "كلنا عطاء" من خلال مبادرة العطاء الرقمي وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف والعديد من الجهات الحكومية و الجمعيات التقنية المتخصصة والشركاء من القطاع الخاص، استشعارًا بأهمية التقنية وحق الجميع الوصول لها، ودعما للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة، وتوفير كافة المنصات التقنية عبر إطلاق حملة لجمع الأجهزة الجديدة والمستعملة، والعمل على إعادة صيانتها بمساعدة المتطوعين في المبادرة والمتعاونين من الجمعيات التقنية والقطاعات المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أن المبادرة هي جزء من جهود الوزارة لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاص والقطاع غير الربحي والمتطوعين.

وقال الثنيان: "التقنية اليوم هي أفضل مكافئ اجتماعي، ومع وصول الانترنت عالي السرعة أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المناطق النائية الاستفادة من نفس التجارب والخدمات الصحية والتعليمية ذات الجودة العالية، التي يصل لها المواطن والمقيم في المدن الرئيسية.

وأضاف : الوزارة تسعى للنهوض بمستوى الوعي الرقمي وبناء مجتمع واع مهتم بالتقنية، وتغطية الاحتياج المعرفي التقني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن المبادرة تعتمد على مساهمة أفراد المجتمع الفعالة والمؤثرة في رحلة التحول للتقنية، وأهمية دور المتطوعين في بناء مجتمع رقمي كونهم جزء في رحلة تعلم الطلاب والطالبات".

وأوضح الثنيان أن أهداف المبادرة تتمثل في شمولية التعليم وتذليل عقبات التعليم عن بعد، وتمكين الأسر محدودة الدخل من التعليم عن بعد، وتوفير الخدمات الإلكترونية للفئة المستهدفة، وجمع أكثر من 20 ألف جهاز محمول ولوحي خلال 3 أسابيع.

وفي هذا السياق بينت وزارة الاتصالات أن الشركاء ومنهم جمعية إرتقاء وجمعية عون وجمعية برمج سيعملون على اعادة تدوير وتوزيع الأجهزة اللوحية والمحمولة، وتدريب المستفيدين على استخدام الأجهزة من خلال مبادرة العطاء الرقمي، كما ستوفر وزارة التعليم المواد التدريبية الخاصة بالمنصات، ويأتي دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حصر المستفيدين وتحديد المناطق للفئات المستهدفة، وتعقيم الأجهزة التقنية من قبل وزارة الصحة، وواستلامها و توصيلها عن طريق الشركاء في القطاع اللوجيستي وهم مؤسسة البريد السعودي وشركة ارامكس وتطبيق مرسول .

// انتهى //

19:22ت م

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