السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يشكر عدداً من رجال الأعمال بالمنطقة



الباحة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن شكره لعدد من رجال الأعمال على مبادرتهم في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين, كما شكر سموه عدداً من رجال الأعمال بالمنطقة لعرض عقاراتهم تحت تصرف الصحة في حال دعت الحاجة لها.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة، أن ذلك ليس بمستغرب على أبناء هذا الوطن الغالي الأوفياء الذين يؤكدون للعالم دوماً تكاتفهم لكل ما فيه مصلحة هذا الوطن المعطاء ودعماً لجهود القيادة الرشيدة -أيدها الله-, في كافة المجالات والقرارات التي تتخذها، وإستشعارهم للمسؤولية المجتمعية.

ودعا سموه الله أن يحمي بلادنا وقيادتنا وشعبنا من كل مكروه وأن يدفع البلاء عن الجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

//انتهى//

19:04ت م

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