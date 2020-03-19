السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوّجه فرع وزارة التجارة بالحدود الشمالية بتكثيف الجولات الميدانية



عرعر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية، للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع ،وكذلك توافر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها.

ودعا سموه الفرق الميدانية لمنع نشوء سوق سوداء ورصد ومتابعة ذلك ، لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع بالمواد التموينية والأساسية وفقا للأسعار النظامية , مؤكدًا أن نتائج الجولات الرقابية السابقة أظهرت ولله الحمد وجود وفرة في السلع التموينية والمواد الاستهلاكية واستقراراً في أسعارها، وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع حيث تشهد الأسواق والسوبر ماركات حركة تجارية مستقرة ووفرة وثبات في الأسعار.

من جهته, أوضح مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة تلقي الفرع 102 بلاغ ، وتنفيذ 415 جولة ميدانية، داعيًا المستهليكن بعدم تداول المعلومات غير الصحيحة والأبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.

ورصدت عدسة "واس" آراء المواطنين والمقيمين حول الخطوات والاجراءات الاحترازية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدين أن حركة الأسواق التجارية في المنطقة انسيابية مستقرة من خلال وفرة المنتجات الاستهلاكية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة، ولا يوجد أي مشاكل في عملية التسوق.

// انتهى //

18:22ت م

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