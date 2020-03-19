شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على محافظات جازان والان نبدء بالتفاصيل

شهدت منطقة جازان اليوم هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان السيول في مجاري الأودية والشعاب، واستنفرت الجهات المختصة في محافظة الداير بني مالك وذلك بعد جريان سيول وادي جورى في المحافظة وارتفاع منسوب مياه السيول مما تسبب في جرف عدد من المركبات التي كانت متوقفة بمجرى الوادي.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط زخات من البرد تتخللها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها وتستمر حتى غدا الجمعة.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الاجواء وخاصة عند تدني مدى الرؤية.