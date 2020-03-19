شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام الشتوية .. غداً يتساوى طول الليل بالنهار والان نبدء بالتفاصيل

ينتهي فصل الشتاء فلكيا غداً الجمعة والذي تشرق فيه الشمس من نقطة الشرق الجغرافي الذي تكون فيه مشارق الشمس جهة الجنوب الشرقي ، حيث يؤدي ميلان الشمس لتعاقب فصول السنة المناخية فتتغير درجات الحرارة وفق ميل أشعة الشمس على سطح الأرض ، ويصادف غدا إنتصاف رحلة الشمس من الجنوب إلى الشمال فتكون متعامدة على خط الإستواء ويسمى ذلك باليوم بـ الإعتدال الربيعي ، أوضح ذلك الباحث الفلكي ملهم هندي ، مشيراً الى انه في يوم الاعتدال الربيعي 20 مارس تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغيب في نقطة الغرب تماما حيث يمكن الاستفادة من الظاهرة بتحديد نقطتي الشرق والغرب الجغرافيتين بدقة وبسهولة ،وتنتهي الليالي الطويلة في النصف الشمالي للكرة كما تنتهي ليلة القطب الشمالي التي بدأت قبل ستة شهور ليكمل النهار بقية السنة ، كما يتساوى طول النهار بالليل على كافة بقاع الأرض بشكل عام ، ويبدأ من اليوم التالي الاثنين النهار بالزيادة على حساب الليل .

وقال " هندي " : " تتزامن الصلوات الخمس في هذا اليوم مع المدن التي تقع على خط طول واحد، فمثلاً نجد الأذان يصدح في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة تقريباً في التوقيت نفسه، وكذلك بغداد وصنعاء، وبالمثل أي مدينتين لهما نفس خط الطول، وهذا لا يتحقق إلا في الاعتدالين فقط.

ويقال نهاية الشتاء فلكيا كتوقيت عام على النصف الشمالي من الكرة الأرضية ولكن في الواقع ينتهي الشتاء على كل منطقة بتوقيت مختلف حسب موقعها ، فمثلا ينتهي الشتاء على الجزيرة العربية من بداية شهر مارس، وهذه الفترة كما يصفها خبراء الطقس بفترة التقلب بين الفصول وهي تكون متفاوتة في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة ، ومع نهاية فصل الشتاء ندخل في فصل الربيع والذي يستمر فلكيا قرابة 3 أشهر أيضاً حتىنهاية شهر شوال القادم بإذن الله " .