شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة توجه بالقبض على صاحبي مقطع مضلل لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وجهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائل لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنها تقي من كورونا.

وشددت النيابة أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعياً ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع ويشكل انتهاكا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة في ذلك.

فصدر بشأنهما توجيه النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما والتعرف على هويتها والقبض عليهما على الفور وإحالتهما إلى النيابة العامة الاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة ويُعد ما قاما به من سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً، لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، و مخاطبة غرائز الأطفال وآثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضر بالصحة العامة، ونشرما من شأنه المساس بالنظام العام والمجرم طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتي.

والمقرر بشأنهما عقوبات صارمة من السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ، فضلاً عن خرقهما لأحكام نظام حماية الطفل والعقوبات المترتبة على ذلك.