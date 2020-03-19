فيديو.. حدائق ومنتزهات حفر الباطن خالية للوقاية من كورونا

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

رصدت ” متابعات الخليج 365 ” عصر اليوم الخميس خلال جولتها الميدانية على الحدائق والمتنزهات في محافظة حفر الباطن خلوها من المتنزهين التزامًا من الأهالي بالإجراءات الاحترازية وتفهمًا لمنع انتشار فيروس كورونا.



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ويأتي ذلك تطبيقًا لتوصيات وزارة الصحة بمنع التجمعات حفاظًا على سلامتهم بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها المطاعم والكافيهات بمنع الجلسات الداخلية وتفعيل الطلبات الخارجية إضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات للعاملين بها ولمرتاديها.

من جانبها، استكملت أمانة حفر الباطن ممثلة ببلدية القيصومة أعمالها الميدانية في استبدال الحاويات بحاويات جديدة للوقاية الصحية والمساهمة في منع تفشي مرض فيروس كورونا إضافة إلى تطهير مواقع الحاويات للحفاظ على الصحة العامة.

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