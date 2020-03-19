ترامب : إجازة استخدام دواء للملاريا في علاج كورونا

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد دواء لعلاج كورونا، كان مخصصًا للملاريا، موضحًا أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبًا إلى مجموعات كبيرة.

وتوقع ترامب أن يكون الدواء المذكور متاحًا للجميع بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى إنجاز عملية طبية سريعة كانت تستغرق عادة سنوات طويلة.

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وأكد ترامب على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا، وأطلق عليه “الفيروس الصيني”.

وشدد في مؤتمر صحافي حول تطورات أزمة فيروس كورونا، على أنه “ليس لدينا ما هو أهم من حياة متابعات الخليج 365 الأمريكي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن “كورونا أمر سيئ فاجأ العالم كله”، مضيفًا “لو كنا نعلم بأمر الفيروس لقضينا عليه في مكانه”.

وتعهد ترامب بالعمل على عودة الاقتصاد الأمريكي إلى الانتعاش سريعًا.

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