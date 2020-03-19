استشاري يوضح لـ”المواطن”.. هل نجحت الصين في احتواء كورونا ؟

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - الرياض

أعلنت الصين اليوم أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بفيروس كورونا المستجد، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين إحصاء الإصابات.

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور توفيق أحمد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن عدم تسجيل أي إصابات جديدة في الصين خلال ٢٤ ساعة مؤشر إيجابي نحو الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس وتطويقه، ويجسد دقة تطبيق استراتيجية مكافحة العدوى وتنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية.

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وأضاف أن: البروتوكول الصحي العالمي الذي نُفذ في جميع دول العالم في وقت واحد سينهي دورة هذا الفيروس الذي تمثل في ارتفاع تسجيل الحالات، واستقرار الوضع من خلال تراجع تسجيل الإصابات الجديدة، وأخيرًا انحسار الفيروس نهائيًا وإعلان خلو دول العالم منه”.

وأشار إلى أن الفترة الحالية هي فترة احتواء وتطويق الفيروس، لذا فان الالتزام بتطبيق إرشادات الصحة مهمة جدًا خلال هذه الفترة ومن أهمها الحجر المنزلي وعدم الاحتكاك بالآخرين، وتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن عدم تسجيل أي حالات جديدة في الصين لا يعني التوقف عن الجهود التوعوية، بل تكثيفها واستمراريتها لأن مثل هذه الفيروسات شرسة في تعاملها مع البشر فمتى ما وجدت أي ثغرات فإنها تشكل لها بيئة خصبة، فخير نصيحة لأفراد المجتمع الغالي الالتزام بالنصائح الصحية لوزارة الصحة.

واتخذت العديد من الدول تدابير صارمة، بما في ذلك منع الاختلاط الاجتماعي والحجر المنزلي وتوقف حركة المطارات والملاعب الرياضية وإلغاء تنظيم أنشطة كبرى للمساعدة في إبطاء انتقال العدوى، إذ حثت الحكومات مواطنيها على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة.

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