ترامب: أعتقد أنه بإمكاننا التوصل للقاح كورونا خلال أسبوع

2020-03-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على ما وصفه “الفيروس الصيني” كورونا الجديد.

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وأضاف ترامب في كلمة له اليوم الخميس: نسرع جهودنا من أجل التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، ونحتاج إلى فترة من الزمن لاختبار اللقاح، وأعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى لقاح للفيروس خلال أسبوع.

وتابع الرئيس الأمريكي: ليس لدينا أهم من حياة متابعات الخليج 365 الأمريكي، وإدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة للتوصل للقاح لعلاج كورونا، وأصدر لها أمرًا بتخطي الحواجز الإدارية.

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