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شكرا لقرائتكم ترامب: أعتقد أنه بإمكاننا التوصل للقاح كورونا خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ترامب: أعتقد أنه بإمكاننا التوصل للقاح كورونا خلال أسبوع
إدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على ما وصفه “الفيروس الصيني” كورونا الجديد.
وأضاف ترامب في كلمة له اليوم الخميس: نسرع جهودنا من أجل التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، ونحتاج إلى فترة من الزمن لاختبار اللقاح، وأعتقد أنه بإمكاننا التوصل إلى لقاح للفيروس خلال أسبوع.
وتابع الرئيس الأمريكي: ليس لدينا أهم من حياة متابعات الخليج 365 الأمريكي، وإدارة الأغذية والدواء تعمل على مدار الساعة للتوصل للقاح لعلاج كورونا، وأصدر لها أمرًا بتخطي الحواجز الإدارية.
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