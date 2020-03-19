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50 مصابا كل ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد قفز إلى 1284 أمس، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18 ألفا و407 في إيران، لتصبح الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي «بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284، وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس».

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من جهته، دق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصا كل ساعة بالفيروس، ووفاة شخص كل 10 دقائق، وكتب على تويتر «وفقا للبيانات، كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا في إيران بـ»كوفيد 19»، وكل عشر دقائق يموت شخص إثر عواقب الإصابة بكورونا».

وتابع مخاطبا الإيرانيين «لذا، ونظرا للمعلومات، أدعوكم إلى إعادة النظر في خططكم للسفر والتنقل والزيارات أثناء عيد النوروز. اتخذوا قرارات واعية».

وتفيد مصادر صحافية مستقلة في إيران بأن العدد الحقيقي للوفيات في البلاد يفوق 3000 شخص.

وحذر رئيس منظمة النظام الطبي في إيران رضا ظفرقندي من أن فيروس كورونا لم يصل بعد إلى نقطة ذروة الانتشار في البلاد.