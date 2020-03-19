اخبار السعوديه

50 مصابا كل ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

50 مصابا كل ساعة
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الوفيات جراء تفشي المستجد قفز إلى 1284 أمس، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18 ألفا و407 في إيران، لتصبح الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي «بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284، وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس».

Advertisements

من جهته، دق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، ناقوس الخطر من تفشي وباء كورونا في إيران بشكل كبير، حيث أكد إصابة 50 شخصا كل ساعة بالفيروس، ووفاة شخص كل 10 دقائق، وكتب على تويتر «وفقا للبيانات، كل ساعة تقريبا يصاب 50 شخصا في إيران بـ»كوفيد 19»، وكل عشر دقائق يموت شخص إثر عواقب الإصابة بكورونا».

وتابع مخاطبا الإيرانيين «لذا، ونظرا للمعلومات، أدعوكم إلى إعادة النظر في خططكم للسفر والتنقل والزيارات أثناء عيد النوروز. اتخذوا قرارات واعية».

وتفيد مصادر صحافية مستقلة في إيران بأن العدد الحقيقي للوفيات في البلاد يفوق 3000 شخص.

وحذر رئيس منظمة النظام الطبي في إيران رضا ظفرقندي من أن فيروس كورونا لم يصل بعد إلى نقطة ذروة الانتشار في البلاد.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 مصابا كل ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا